Будет с кого спросить за качество

На вопросы читателей отвечает обозреватель «ВМ» Анатолий Сидоров . Для того чтобы получить рекомендацию, отправляйте сообщения на адрес a.sidorov@vm.ru.

Никитич! Есть ли четкие требования к установке счетчиков воды? На счетчике, который установило ООО, имеющее соответствующую лицензию, есть металлическая пломба и пластмассовая — на леске, соединяющей вход и выход. Сотрудники другого ООО пришли с проверкой и сказали поставить еще пломбы. Часть трубы между счетчиком и входным вентилем (вставка 7–8 см) состоит из металлопластика, большая часть — металл. Это тоже посчитали нарушением, а мой счетчик — вышедшим из строя. Все это делали ООО с лицензией. Что мне делать? Исправлять эти недостатки или жаловаться в Мосжилинспекцию? Я пенсионерка, мне эти технические тонкости непонятны.

Галина Галинина (ЮАО)

— Галина Ивановна, не устраивайте из своей квартиры проходной двор для мошенников и искателей легкого заработка. Вам установили индивидуальный прибор учета (ИПУ) на воду. Выдали акт о его установке и очередной поверке. Вы сдали этот документ в инженерную службу своей управляющей компании.

Она его приняла и начисляет вам объемы воды по показаниям ваших ИПУ. Все! Больше никто не должен трогать водосчетчики. Специалисты управляющей компании имеют право раз в год осмотреть ИПУ на предмет работоспособности. По предварительной договоренности с вами. Вошли — поглядели — удостоверились — удовлетворились — ушли. На это нужно пять минут времени и ни копейки денег. Все остальные «контролеры» свободны! Будут надоедать звонками и визитами — вы-зывайте участкового или наряд полиции.

Никитич, Мосэнергосбыт обязует меня заменить электросчетчик или сделать поверку. Законно ли это? Я спросил их лицевой счет для перевода денег. Они сказали, что придет электрик, и я ему на руки заплачу 8 (!) тысяч, без квитанции. Это подозрительно. Скажите, что мне делать?

Геннадий Краев, Нижегородская улица, район Таганский

— Геннадий Иванович, в колцентре ПАО «Мосэнергосбыт» вашего района вам предоставят официального электрика, который работает по государственным расценкам. Платить ему на руки можно, но только в том случае, если у него при себе есть переносной платежный терминал. Вы ему передаете деньги, он вам — оформленные документы и чек об оплате. Все остальные варианты, какими бы соблазнительными они ни были, предлагают только «левые» работники или откровенные мошенники.

Никитич, у меня в ванной комнате потек полотенцесушитель. Слесари-сантехники сказали, что надо менять и часть общего стояка. При оформлении квитанции на оплату работ нас не проинформировали, что полотенцесушитель можно отремонтировать или заменить бесплатно, так как он изначально предусмотрен системой горячего водоснабжения и имеет нераздельную с основной трубой конструкцию. То есть является общим имуществом дома. Правомерно ли, что УК взяла с нас деньги за замену полотенцесушителя, и можно ли их вернуть?

Светлана Юрченко, п енсионерка, ветеран труда (ЦАО)

— Светлана Николаевна, в системе горячего водоснабжения многоквар— тирного дома нет такого прибора, как полотенцесушитель. Проектом предусмотрен компенсатор в виде изгиба общедомовой трубы.

На нем можно сушить полотенца. Но он предусмотрен для другой цели — компенсировать расширение трубы во время нагрева и остывания.

Наши граждане начали самостоятельно совершенствовать этот «изгиб» до состояния полотенцесушителя. Но он не является общедомовым имуществом. Потому и ремонтируют его за отдельную плату. Никаких общих или средних расценок на внутриквартирный ремонт сантехники в нашем городе нет. Сколько решит ГБУ Жилищник, столько и берут с нас. Хорошо, что вы оплатили через банк всю эту работу. В случае протечек (ну, будем надеяться, конечно, что этого не произойдет) вам будет с кого спросить за некачественную работу.

— Никитич, в нашем доме обещают заменить трубы отопления. Для прокладки новых будут пробивать отверстия в перекрытиях между этажами. Как заставить подрядчика делать эту работу качественно и аккуратно?

Анна Стрыева, Зеленоград

— Анна Валерьевна, простейший способ «заставить» — приставить к подрядчику актив собственников дома. Он имеет право изучать план капремонта, отслеживать исполнение, требовать соблюдения строительных норм. Такую группу создать сложно, но можно. Желательно, чтобы все собственники дома скинулись денежкой на финансирование ее работы. Все остальное от лукавого.