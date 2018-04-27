Сергей Андреев: «В 2018 году количество рабочих мест в ОЭЗ достигнет 1399»

— Насколько важным оказалось для Тольятти строительство рядом с городом Особой экономической зоны?

— Идея проекта возникла в 2008–2010 годы — в связи с кризисом в автомобильной отрасли. Многие тогда не верили, что территория Ставропольского района рядом с Тольятти получит статус Особой экономической зоны. Но она была создана, став одним из важных институтов развития как для Тольятти, так и для всей Самарской области . И глава региона Дмитрий Азаров поставил передо мной задачу — максимально использовать этот институт.

На сегодня созданы основные инженерные инфраструктурные объекты первой и второй очереди ОЭЗ. Всего их будет три, общая площадь которых на 10% превзойдет площадь, занимаемую сейчас АвтоВАЗом . Первая и вторая очереди ОЭЗ уже обеспечены всем необходимым: подведены дороги, есть газ, электрика, водоснабжение и водоотведение.

— Какие задачи стоят перед АО «ОЭЗ ППТ „Тольятти“?

— Перед управляющей компанией стоят две задачи. Первая — создать инфраструктуру. И здесь нельзя не отметить роль первого руководителя ОЭЗ Алексея Пахоменко , благодаря которому была создана и построена практически вся необходимая инфраструктура, за исключением таможенного терминала. Вторая задача — привлекать резидентов. И здесь важно найти баланс между теми затратами, которые идут на содержание инфраструктуры, и комфортными условиями, создаваемыми для резидентов. Это тоже одна из задач, которые были поставлены передо мной главой региона. Он и в своем Послании жителям Самарской области отмечал: без развития экономики мы не сможем двигаться вперед. У нас в Тольятти это всегда хорошо понимали и понимают. Как только на каком-либо предприятии случаются проблемы, то это сказывается и на бюджете, и на благосостоянии людей, которые на нем работают. Поэтому Особая экономическая зона является одним из локомотивов экономики Тольятти и Самарской области.

Важно еще вот что: прежней команде удалось диверсифицировать приходящих в ОЭЗ резидентов. Среди них не только производители автокомпонентов, но и другие компании. Кстати, это было одним из условий, поставленных федеральными властями при получении территорией статуса Особой экономической зоны.

— Приведите примеры…

— Буквально за полчаса до нашей беседы на заседании экспертного совета был рассмотрен проект очередного резидента ОЭЗ. Компания „Патриот“ из подмосковной Дубны будет строить в Особой экономической зоне „Тольятти“ завод по производству лодочных моторов. Эта компания сейчас является резидентом „Жигулевской долины“. Они там занимаются инжинирингом, используют в своих разработках какие-то вазовские идеи, привлекают людей, связанных с АвтоВАЗом, чтобы этот лодочный мотор довести до ума. И уже летом планируют выходить на площадку для строительства своего завода. Первую продукцию планируют выпустить в 2020 году. При этом главным конкурентным преимуществом нашего мотора будет цена: он будет в два раза дешевле японского. Будем надеяться, что по качеству он будет близок к „японцам“.

— Чем компания „Патриот“ объясняет свой интерес к ОЭЗ „Тольятти“?

— На презентации представители компании сказали: одна из причин — это хорошие инженерные кадры, имеющиеся в городе. Это будет небольшое производство: они берут гектар земли, на котором построят два корпуса. Численность сотрудников составит двадцать с небольшим человек. Инвестиции в проект превысят 130 млн рублей.

— Моторы-то мощные собираются выпускать?

— Мощность моторов — свыше 90 лошадиных сил. А уже дальше они будут смотреть, может быть, будут делать и менее мощные моторы. В отдаленной перспективе — производство моторов для беспилотников.

— Сколько резидентов сейчас насчитывается в Особой экономической зоне?

— На сегодня продукцию выпускают восемь резидентов. Всего же соглашения заключены с двадцатью резидентами. План прошлого года по привлечению инвесторов выполнен. В плане на 2018 год — три инвестора. Я надеюсь, что мы его перевыполним.

— Кроме „Патриота“ и производителей автокомпонентов какие предприятия можно выделить среди резидентов ОЭЗ?

— Важным направлением стала фармацевтика. Это завод „ОЗОН ФАРМ“, который производит лекарственные препараты. Это Самарский завод медицинских изделий, который будет выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Сейчас мы такие перчатки завозим из-за рубежа, поскольку в России они практически не производятся. СЗМИ планирует выпускать свыше 100 млн пар перчаток.

В начале марта начала свою работу Тольяттинская бумажная фабрика. Это первое в Самарской области предприятие по переработке макулатуры с последующим выпуском бумаги и картона для гофроупаковки.

Среди других — производство промышленного газа (компания „Праксайр Самара“), производство ламината (ООО ПК „Альтернатива“) и производство керамогранитной плитки для внешней и внутренней отделки зданий (компания „Керамогранит КЕДА“).

— Сколько рабочих мест создано в ОЭЗ?

— По итогам прошлого года было создано 1077 рабочих мест. Задача 2018 года — довести эту цифру до 1339 рабочих мест. Всего же до 2027 года должно быть создано 24 тысячи рабочих мест. Планируется, что общие вложения инвесторов к 2027 году составят более 47,5 млрд рублей.

— А на сегодня?

— На сегодня инвестиции резидентов составляют 10,5 млрд рублей. При этом объем вложений государства, направленных на создание инфраструктуры, превысил 7 миллиардов. К концу 2017 года планировалось привлечь 19 млрд рублей, и теперь нужно наверстывать то отставание, которое у нас есть.

— Как решается вопрос со строительством железнодорожной ветки в ОЭЗ?

— Это одна из задач, от решения которой зависит конкурентоспособность Особой экономической зоны „Тольятти“. Есть некоторые резиденты, для которых это критичный вопрос. Они говорят: есть железнодорожная инфраструктура — реализуем проект, нет — реализуем в другом месте. Действующая железнодорожная ветка находится недалеко, но есть разные варианты решения существующей проблемы. Сейчас подготовлено технико-экономическое обоснование, и я надеюсь, что этот вопрос будет решен. Вместе с РЖД будем отрабатывать наиболее оптимальный вариант — и для них, и для резидентов.

— А что с дорогой на Ягодное, на которую „завязана“ ОЭЗ?

— Реконструкция дороги на Ягодное включена в план празднования 50-летия АВТОВАЗа. Проект подготовлен, и сейчас предпринимаются все усилия, чтобы обеспечить эту реконструкцию.

— Как решается проблема отсутствия таможенного терминала?

— Это, наверное, последний крупный проект инфраструктуры, который должны были построить в рамках первой и второй очередей ОЭЗ. К сожалению, подрядчик, который взялся за работу, со своим обязательствами не справился. Контракт расторгнут. Проект корректируется, чтобы уложиться в прежние финансовые параметры. Его планируется реализовать в ближайшие полтора, максимум два года. Два резидента Особой экономической зоны продукцию, производимую на территории ОЭЗ, экспортируют в Румынию — на автосборочный завод компании Renault-Nissan. И наличие таможенного терминала существенно облегчило бы работу резидентов, ориентированных на экспорт. А это важно не только для них, но и для нашего региона.

— Каково будущее ОЭЗ?

— Президент и глава региона ставят задачу по созданию не просто рабочих мест, а по созданию высокопроизводительных рабочих мест. В Тольятти есть старые предприятия (я сейчас не об АвтоВАЗе), которые сложно преобразовать в современные высокотехнологичные производства. В эти предприятия нужно вкладывать серьезные деньги. Особая экономическая зона — в хорошем понимании чистое поле, где можно построить современное энергоэффективное производство. В советское время строили, не считаясь с затратами (не важно, сколько тратим на газ, отопление и т. д.), и сейчас это очень сильно бьет по конкурентоспособности. Поэтому иногда проще построить новое предприятие, нежели реконструировать действующие производственные цеха. И Особая экономическая зона „Тольятти“ предоставляет для этого самые комфортные условия.

По итогам прошлого года было создано 1077 рабочих мест. Задача 2018 года — довести эту цифру до 1339. Всего же до 2027 года должно быть создано 24 тысячи рабочих мест.

Особая экономическая зона — в хорошем понимании чистое поле, где можно построить современное энергоэффективное производство.