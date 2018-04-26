Депутаты ПАСЕ считают, что действия США в Сирии ведут к эскалации напряженности

ПАРИЖ, 26 апреля. / ТАСС /. Действия США и их союзников в Сирии ведут к эскалации международной напряженности. Об этом предупредили ряд депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принявших в четверг участие в дискуссии о ситуации в Сирии на пленарном заседании в Страсбурге

Так, бельгийский сенатор Петра де Саттер считает действия США и их союзников безответственными. «Эти действия представляют большую опасность, угрожая привести к эскалации ситуации, противостоянию ведущих держав», — считает она.

По ее убеждению, «только дипломатия может быть шагом в верном направлении». «Решение этого конфликта может быть только политическим», — подчеркнула она. «Единственный способ остановить войну в Сирии — это продуманная стратегия мира», — полагает сенатор.

Необходим мирный план

Схожую позицию заняла и греческий парламентарий Иоанета Кавадия. Она признала, что «Европе не удалось обеспечить разработку мирного плана для Сирии». «Мы не смогли занять четкую позицию по сирийскому кризису и сейчас пожинаем плоды нашей слабой дипломатии», — подчеркнула Кавадия.

По ее словам, удар, нанесенный США, Францией Великобританией по Сирии 14 апреля, не мог приблизить Сирию к миру. «Война не завершилась после этого налета, и оружие не смолкло, — заявила депутат. — Очевидно, что единственное решение — это мирное решение сирийской трагедии. И это должно стать общей целью для всех».

Исландский парламентарий Роза Бьёрк Брюньольфсдоттир согласна с мнением коллег. Она подчеркнула, что «авиаудары не могут решить проблем Сирии и положить конец военным действиям». По ее словам, «ситуация в Сирии — это угроза международной безопасности». «Европа не может стоять в стороне. Нам необходим срочный план мирного регулирования в Сирии», — заявила она.

3 млн внутренних беженцев

Все выступающие обратили внимание на ухудшение гуманитарной ситуации в регионе. По данным европейских законодателей, число внутренних беженцев в регионе уже превысило 3 млн человек. «Многие бежали в соседние страны, на которые легла главная нагрузка, а в Европу приехало только 10%, — констатировала Брюньольфсдоттир. — Это стало испытанием на гуманизм, которое Европа не выдержала». По словам депутата, «военные операции в Сирии могут привести лишь к дальнейшей эскалации насилия».