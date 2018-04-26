Каргин vs Эскин: особенности жизни там, где «на четверть бывший наш народ»

У государства Израиль , которое будет отмечать свое семидесятилетие, есть особая составляющая: больше нигде в мире выходцы из СССР не добрались до поста министра обороны или председателя парламента. Больше нигде в дальнем зарубежье русский язык не звучит так часто. Об отношениях России с Израилем, о переписывании истории и о противодействии возрождению неонацистского радикализма рассуждали глава российской еврейской организации «Шахар» Александр Каргин и публицист из Израиля Авигдор Эскин. Вел передачу Илья Харламов Смотрите полную версию беседы: У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте». Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!