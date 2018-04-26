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Каргин vs Эскин: особенности жизни там, где «на четверть бывший наш народ»
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Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Каргин vs Эскин: особенности жизни там, где «на четверть бывший наш народ» 

РИА Новости 1 час назад
У государства Израиль, которое будет отмечать свое семидесятилетие, есть особая составляющая: больше нигде в мире выходцы из СССР не добрались до поста министра обороны или председателя парламента. Больше нигде в дальнем зарубежье русский язык не звучит так часто.
Об отношениях России с Израилем, о переписывании истории и о противодействии возрождению неонацистского радикализма рассуждали глава российской еврейской организации «Шахар» Александр Каргин и публицист из Израиля Авигдор Эскин. Вел передачу Илья Харламов.
Смотрите полную версию беседы:
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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