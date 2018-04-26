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Контейнерная площадка на Вешняковской отремонтирована по обращению жительницы
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Контейнерная площадка на Вешняковской отремонтирована по обращению жительницы 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
На портал «Наш город» пришло обращение от жительницы района Вешняки Ларисы Ануфриевой.
Она сообщила о том, что мусорный контейнер, установленный по адресу: ул. Вешняковская, д. 9 корп. 2, размещён с нарушением принятых норм. По свидетельству жительницы, когда дует сильный ветер, ограждение бункерной площадки отрывается от основы, металлические листы падают на стоящие рядом автомобили, а мусор разлетается по двору и долетает до детской площадки. Лариса Ануфриева уточнила, что такая же ситуация была и во время урагана мая 2017 года, тогда ГБУ «Жилищник района Вешняки» пообещало закупить необходимые материалы и обновить ограждение.
По заявлению жительницы был произведён ремонт контейнерной площадки по данному адресу. Близлежащая территория приведена в надлежащее санитарное состояние. Об этом Ларису Ануфриеву уведомил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
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