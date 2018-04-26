Контейнерная площадка на Вешняковской отремонтирована по обращению жительницы

На портал «Наш город» пришло обращение от жительницы района Вешняки Ларисы Ануфриевой.

Она сообщила о том, что мусорный контейнер, установленный по адресу: ул. Вешняковская, д. 9 корп. 2, размещён с нарушением принятых норм. По свидетельству жительницы, когда дует сильный ветер, ограждение бункерной площадки отрывается от основы, металлические листы падают на стоящие рядом автомобили, а мусор разлетается по двору и долетает до детской площадки. Лариса Ануфриева уточнила, что такая же ситуация была и во время урагана мая 2017 года, тогда ГБУ «Жилищник района Вешняки» пообещало закупить необходимые материалы и обновить ограждение.