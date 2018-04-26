В Воронеже стартовало масштабное благоустройство дворов

Всего в Воронеже в этом году отремонтируют 97 дворов. В Воронеже стартовала программа по ремонту придомовых территорий. Правда, наводить порядок начали только там, где были поданы заявки на благоустройство. Начали с 10 дворов, а обновят почти сотню. За пару дней двор стал похож на минное поле, но жильцы только рады. Полуразрушенная территория — дело рук строителей. Уборка бордюров и старого асфальта — первый этап их работы. Двор по улице Челюскинцев в прошлом году в программу не попал — проблемы, как и у многих других, возникли с документами. Но жильцы провели работу над ошибками — теперь ждут новую парковку, проезжую часть, детское игровое и спортивное оборудование. — Не было одной строчки, была не заполнена — это сертификат на жильё. И всё. Просто народ не понял. Пришлось объяснять, самому лично ходить ещё по квартирам. Встречаться. Объяснять, что это хорошая программа, что своими силами этот вопрос не поднимем, не потянем. Убедили, — рассказал старший по дому №86 по улице Челюскинцев Александр Черных.

Про этот двор корреспонденты «Вести-Воронеж» уже рассказывали — тогда жильцы разу трёх расположенных рядом домов только подали заявку на благоустройство. Теперь в Левобережном районе эту территорию отремонтируют первой. Вместо лужи тут будет парковка сразу на 70 автомобилей. А пока местные жители разрабатывают план борьбы с вандалами. — У нас и в этом году лавочки сделали, очень много ребят по вечерам, молодёжи собиралось и с пивом, но мы как-то боролись. А в этом уже будет всё красиво, и уже молодёжь будет беречь, более сознательно относится к новому оборудованию, — отметила старшая по дому №3в на улице Туполева Валентина Васильева. На асфальт и оборудование — 4 года гарантии. Впрочем, за их сохранностью обязаны следить и сами жители домов. После ремонта все новшества — их собственность. — Дворы, которые были благоустроены в 2017 году по акту приёма-передачи всё имущество, то есть, малые архитектурные формы были переданы собственникам многоквартирного дома. И в настоящее время они несут бремя обслуживания малых архитектурных форм, — пояснил заместитель руководителя управы Левобережного района Иван Молоканов.

Всего до 2022 года коммунальщики должны благоустроить 450 дворовых территорий и почти 179 общественных пространств — столько вошло в 5-летнюю программу. И хотя она уже сформирована, тем кто не успел подать заявки, советуют быть «на готове». — Будем смотреть, будет менять порядок формирования программы. Может быть, что-то изменится. Корректироваться она будет, исходя из тех средств, которые будут доводиться до органов местного самоуправления. Поэтому в эти периоды, возможно, довключить какие-то объекты в программу, — заместитель руководителя управления ЖКХ Воронежа Олег Дорохов. Всего в Воронеже в этом году отремонтируют 97 дворов. Как минимум, там появятся новые лавочки, хорошие пешеходные дорожки, уличное освещение, урны. Где-то территорию дополнят детскими и спортивными площадками. Впрочем, воронежцы, говорят, не привередливые — больше ничего и не просят. Работы подрядчики обязаны закончить до 1 сентября. Регина Хартюнова