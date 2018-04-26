В MaxPatrol SIEM 4.0 автоматизировали создание правил корреляции

Одним из главных изменений в MaxPatrol SIEM 4.0 стало автоматизированное подключение так называемых экспертных пакетов. Они представляют собой модули дополнительных настроек источников событий, правила корреляции, нормализации и агрегации данных и рекомендации по реагированию на инциденты. Наборы правил и рекомендации формирует команда экспертного центра безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center), которая на постоянной основе занимается мониторингом актуальных угроз и разрабатывает методы их обнаружения и предотвращения.

Механизм экспертных пакетов был впервые протестирован в предыдущей версии MaxPatrol SIEM (для обнаружения шифровальщиков, обнаружения аномалий на конечных точках сети, обнаружения атак на Active Directory). В новой версии экспертные пакеты будут поставляться клиентам бесплатно на регулярной основе. Экспертные пакеты загружаются из облака в Positive Technologies Knowledge Base (PT KB), входящую в состав системы, и активируются несколькими кликами мыши. Планируется выход новых пакетов с обновлениями раз в несколько месяцев.

Также в MaxPatrol SIEM 4.0 усовершенствованы механизмы обогащения данных об активах — ключевых элементах IT-инфраструктуры. В числе прочего знания об активе теперь автоматически дополняются данными о программном и аппаратном обеспечении информационных ресурсов, об операционных системах, установленных обновлениях, конфигурации инфраструктуры, получаемыми из Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) и системы контроля защищенности MaxPatrol 8.

Дополнительно каждый актив обогащается данными из собственного сенсора MaxPatrol SIEM, предназначенного для анализа сетевого трафика. Он выявляет сетевые узлы в трафике и передает MaxPatrol SIEM информацию об открытых портах; на основе полученных данных могут быть созданы новые активы. Расширенный объем сведений об активах помогает службе ИБ лучше понимать защищаемую IT-инфраструктуру, ее уязвимые места и точнее просчитывать возможные векторы развития атак, упрощает расследование инцидента, помогает определить использованную уязвимость и предотвратить аналогичные атаки.

Помимо экспертных пакетов от самой Positive Technologies в новой версии MaxPatrol SIEM 4.0 стало возможных подключать фиды с информацией о новейших угрозах от сторонних вендоров, например, «Лаборатории Касперского»

Также обновление затронуло встроенный компонент Network Sensor 4.0, предназначенный для комплексного анализа сетевого трафика, в том числе передаваемых по сети файлов. Компонент лицензируется отдельно представляет собой средство обнаружение вторжений (IDS) и глубокий анализ сетевых пакетов (DPI) c дополнительным обогащением событий данными геолокации.

Network Sensor 4.0 получил собственную базу сигнатур для детектирования эксплуатации уязвимостей и работы вредоносного программного обеспечения. Сигнатуры пишутся командой PT Expert Security Center на основании проведенных расследований, анализа угроз и уязвимостей, актуальных для организаций из различных сфер бизнеса.

Для управления ИБ на стратегическом и тактическом уровнях используется специальный модуль PT Security Intelligence Portal. Это инструмент визуализации данных, глубокого анализа процессов информационной безопасности, работы подразделения ИБ и используемых средств защиты. PT Security Intelligence Portal содержит готовые наборы KPI, которые должны помочь руководству компаний заказчиков оценить результативность принимаемых ими мер ИБ.