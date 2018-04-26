В ВМА им. А. Ф. Можайского проходит всероссийская конференция специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения

В ней примут участие более 110 представителей из 17 организаций Минобороны РФ и более 30 организаций и предприятий.

26 апреля на базе факультета топогеодезического обеспечения и картографии Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского начала свою работу II Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование средств и методов сбора, обработки геопространственной информации и системы подготовки специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения».

Открыл конференцию заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Юрий Кулешов . Он пожелал участникам успехов в работе и выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком военно-научном уровне и внесет свой вклад в совершенствование топогеодезического и навигационного обеспечения действий войск.

Основными целями и задачами конференции является анализ проблем и перспектив развития средств и методов выполнения топографо-геодезических и картографических работ в целях совершенствования топогеодезического и навигационного обеспечения действий войск.

Кроме того, будут обсуждены проблемы совершенствования подготовки специалистов в области топогеодезического и навигационного обеспечения действий войск и выработаны рекомендации по совершенствованию образовательного процесса, учебно-материальной базы, повышению практических навыков обучающихся по применению средств и методов выполнения специальных работ, эксплуатации современных и перспективных топографо-геодезических, картографических и навигационных средств.

Для участия в работе конференции прибыли более 110 представителей из 17 организаций Министерства обороны и более 30 организаций и предприятий, выполняющих работы в области геодезии, фотограмметрии, картографии, инженерной геодезии и кадастра, а также научно-педагогический состав академии.

Широкий круг участников, перечень научных учреждений и производственных предприятий говорит об актуальности темы конференции.

Работа конференции спланирована на два дня. 27 апреля, с 10.00 начинается работа секций под руководством председателей в соответствии с программой конференции.