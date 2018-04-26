Муниципальным служащим отдаленных районов городских округов могут дать полномочия нотариусов

Госдуму внесен законопроект, предлагающий наделить должностных лиц муниципальных органов власти городских округов полномочиями по совершению нотариальных действий, если в отдаленных населенных пунктах округа нет нотариуса. Соответствующий законопроект есть в распоряжении « Парламентской газеты ».

В пояснительной записке указывается, что, согласно действующему законодательству, полномочия по совершению отдельных нотариальных действий есть только у глав местных администраций и специально уполномоченных должностных лиц МСУ муниципального района и городского, сельского поселений исключительно, если в расположенном на межселенной территории населенном пункте или в поселении нет нотариуса.

«Данное правовое регулирование не допускает совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городских округов, населенные пункты которых находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, и в которых нет нотариуса», — говорится в документе.

Как отмечается, признак труднодоступности населенного пункта используется в различных системах законодательства и, как правило, характеризуется отсутствием регулярного транспортного сообщения.

Указывается, что граждане, проживающие в населенных пунктах городского округа, не имеющие не только нотариусов, но и регулярного транспортного сообщения с другими поселками этого округа, находятся в худшем правовом положении, чем люди, проживающие на межселенных территориях, в городских и сельских поселениях.