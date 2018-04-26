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Муниципальным служащим отдаленных районов городских округов могут дать полномочия нотариусов
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Муниципальным служащим отдаленных районов городских округов могут дать полномочия нотариусов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий наделить должностных лиц муниципальных органов власти городских округов полномочиями по совершению нотариальных действий, если в отдаленных населенных пунктах округа нет нотариуса. Соответствующий законопроект есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Автором инициативы является член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина («Единая Россия»).
В пояснительной записке указывается, что, согласно действующему законодательству, полномочия по совершению отдельных нотариальных действий есть только у глав местных администраций и специально уполномоченных должностных лиц МСУ муниципального района и городского, сельского поселений исключительно, если в расположенном на межселенной территории населенном пункте или в поселении нет нотариуса.
«Данное правовое регулирование не допускает совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городских округов, населенные пункты которых находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, и в которых нет нотариуса», — говорится в документе.
Как отмечается, признак труднодоступности населенного пункта используется в различных системах законодательства и, как правило, характеризуется отсутствием регулярного транспортного сообщения.
Указывается, что граждане, проживающие в населенных пунктах городского округа, не имеющие не только нотариусов, но и регулярного транспортного сообщения с другими поселками этого округа, находятся в худшем правовом положении, чем люди, проживающие на межселенных территориях, в городских и сельских поселениях.
В начале апреля в Госдуму был внесен разработанный думой Чукотского автономного округа законопроект, наделяющий органы местного самоуправления в труднодоступных населённых пунктах городского округа правом на совершение нотариальных действий.
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