Двойники Марка Цукерберга выкачивают деньги из Facebook

В Facebook набрало популярность «лотерейное» мошенничество. Пенсионерам пишут фейковые Марки Цукерберги, которые сообщают о крупном выигрыше в лотерее, которую проводила социальная сеть. Для перевода денег они просят лишь небольшое вознаграждение. После получения денег мошенники перестают выходить на связь. Историю глобального обмана в Facebook рассказало издание The New York Times, которое провело независимое расследование.

Полторы тысячи долларов и пособие

Ноябрьской ночью ветеран армии 67-летний Гарри Бернхардт проснулся от уведомления Facebook, которое пришло на телефон. Оказалось, что ему написал сообщение сам Марк Цукерберг . В послании говорилось, что американец выиграл 750 тысяч долларов (почти 47 миллионов рублей) в лотерее Facebook. Цукерберг написал, что Бернхардт получит выигрыш, когда купит и отправит подарочные карты для iTunes на сумму в 200 долларов.

Уже через несколько минут восторженный американец стоял на ближайшей заправке, скупая подарочные карты. Он отправил их коды на счет, зарегистрированный на мистера Цукерберга. После этого денежные запросы от основателя Facebook не прекратились. К январю Бернхардт все еще не получил заветный выигрыш, зато отправил на счет Цукерберга 1310 долларов наличными и полную стоимость своей страховки за месяц. Только через пару месяцев пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.

205 Цукербергов

Преступники орудуют на «полях» Facebook и Instagram, используя официальные бренды и имена их руководителей, чтобы втереться в доверие к жертвам. Настоящий Цукерберг узнал об этом случае и пообещал искоренить преступность в соцсети.

Исследование издания The New York Times показало, что до сих пор в Facebook зарегистрированы 205 учетных записей фейков Марка Цукерберга — и это не считая фан-страниц. По меньшей мере 51 самозванец является «лотерейным мошенником».

После публикации NYT 96 мошенников удалили профили из социальной сети. Пресс-секретарь Facebook Пит Восс выразил благодарность изданию от лица компании. При этом он не смог объяснить, почему некоторые фейковые аккаунты существовали в течение восьми лет и их никто не удалял.

Это непросто. Но мы хотим исправиться

— Пит Восс.

По правилам Facebook, при регистрации пользователь должен ввести свои настоящие имя и фамилию. Однако компания подсчитала, что около 3% «обитателей» соцсети — а это 60 миллионов учетных записей — являются поддельными. Среди них есть такие, кто представляется знаменитостями — например, Джастином Бибером

Выступая на заседании конгресса в апреле, Цукерберг рассказал, что Facebook работает над улучшением программного обеспечения. Разработка позволит автоматически обнаруживать фейки и сразу удалять их. Кроме того, компания начала нанимать на работу больше соискателей, чтобы тщательнее просматривать контент.

Поддельные учетные записи — это большая проблема, сравнимая с другими проблемами, которые мы видим в мире. Фейковые новости, вмешательства иностранных государств в выборы — все это тоже происходит

— Марк Цукерберг.

Несмотря на меры, предпринятые руководством социальной сети, в безопасности Facebook все еще присутствуют существенные дыры. Это показывают интервью с новыми жертвами «лотерейных» мошенников.

Как это происходит

Иногда преступники пытаются уйти от блокировки программного обеспечения, намеренно делая ошибки в имени Цукерберга в своем аккаунте. Такие ошибки незаметны при беглом просмотре и могут обмануть не слишком разбирающегося в современных трендах человека. Чтобы не вызывать у потенциальной жертвы сомнений, фейковые «Цукерберги» накручивают себе друзей через специальные сервисы.

Гану. По словам администратора группы отслеживания мошенников в Facebook Робина ван дер Кифта, зачастую фейки обмениваются опытом удачных сделок друг с другом. Если один смог «выкачать деньги», то вполне вероятно, что на жертву нападут еще несколько преступников. Ван дер Кифт уточнил, что адреса интернет-протоколов, которые удалось поймать, привели его в Нигерию

«Раскрутка» на деньги начинается стандартно. Мошенник здоровается с жертвой, спрашивает, как у нее дела, а потом радует новостью об огромном выигрыше в лотерее Facebook, зачастую на ломаном английском.

Так поступил и преступник, который представился Шерил Сэндберг — операционным директором Facebook. Мошенник написал женщине, что она выиграла 950 тысяч долларов и новенький автомобиль. Жертва потребовала доказательства, на что мошенник быстро слепил в фоторедакторе документ, якобы подтверждающий: женщина действительно является победителем розыгрыша призов. «Сэндберг» уточнила в сообщении, что бумага точно существует в реальности, а лотерея законна, о ней знает правительство.

Уже через три дня все пошло по накатанной: аккаунт потребовал подарочную карту iTunes стоимостью в 100 долларов для активации выигрыша. Эти карты «лотерейные мошенники» продают на черном рынке и получают немалую прибыль. Женщина в присутствии NYT потребовала номер телефона госпожи Сэндберг, чтобы лично поговорить с ней о деньгах. На это владелец учетной записи заявил, что сам позвонит по номеру, указанному в профиле обманутой женщины. Через несколько минут действительно раздался звонок — судя по коду, номер телефона принадлежал Силиконовой долине. Трубку взяла журналист издания.

Когда человеку на том конце телефонного провода сказали, что с ним разговаривает журналист, он стушевался. Немного подумав, он пожаловался, что сейчас в Facebook много мошенников, поэтому стоит быть осторожным. Однако он только хотел отдать выигрыш победительнице, не больше.

NYT провела расследование и выяснила, что только на владельца этого аккаунта зарегистрировано еще 50 учетных записей.

Спекуляция на религии

В марте 2016 года аккаунт с именем Линда Ритчи написала Донне Кейтли — 50-летней многодетной матери из Пенсильвании. В сообщении было сказано, что Цукерберг попросил своего секретаря передать Кейтли поздравления с выигрышем в 650 тысяч долларов. Но для получения денег необходимо заплатить 350 долларов, причем на следующий же день. Американка засомневалась и месяц оттягивала момент оплаты «комиссии». Преступник бессовестно призывал Кейтли побояться бога и всячески напирал на ее христианскую веру, поскольку понял: женщина очень набожна.

Получив отказ, фейк продолжил закидывать американку провокационными сообщениями. Однажды ей позвонил мужчина, представившийся Марком Цукербергом, и заверил Кейтли, что лотерея реальна. Тогда американка сдалась и сказала, что готова заплатить. Но мошеннику этого было уже мало. Он приказал жертве передать данные ее кредитной карты — видимо, чтобы якобы перечислить деньги. Получив доступ к кредитке, мошенник купил себе автомобиль Ford Taurus. Когда многодетная мать узнала об этом, у нее случился удар.

Чтобы покрыть кредит, американке пришлось влезть в долги. Семья не могла позволить себе такую дорогую покупку: Донна была безработной, а ее муж Тим работал охранником и получал всего 10 долларов в час. Кейтли утверждает, что до сих пор получает сообщения о баснословных выигрышах в личные сообщения Facebook, но больше не ведется на них.

Бог мне свидетель, никто больше не получит от меня денег!

— Донна Кейтли.

Дела жертв никто не расследует. Гарри Берхнардт заявил, что не знает, как сообщить о мошенничестве администрации Facebook. Донна Кейтли утверждает, что нашла номер главного офиса соцсети в интернете, но не решается позвонить — не уверена в его подлинности. Она обратилась в полицию, но ей ответили, что не могут помочь.