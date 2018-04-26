Мужчина насиловал жительницу Балаково 2 часа подряд

Во время задержания насильник был смертельно пьян.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» следователи, пострадала от действий сексуального характера жительница Балаково Саратовской области

По предварительной информации, дама познакомилась с подозреваемым и решила продолжить с ним знакомство в более интимной обстановке. Пара отправилась в гостиницу.

Однако «ухаживания» кавалера быстро закончились, как только женщина перешагнула порог номера. Распаленный животной страстью балаковец, со слов потерпевшей, буквально набросился на нее и, применив физическую силу, совершал с ней половой акт против ее желания на протяжении почти 2-х часов.

В настоящий момент злоумышленник задержан. Проводится проверка, назначены экспертизы.