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В центре Воронеже пропала 84-летняя пенсионерка
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В центре Воронеже пропала 84-летняя пенсионерка 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Нина Автономова не выходит на связь с 24 апреля. Пенсионерка из Воронежа Нина Автономова ушла из дома №15 на площади Ленина в неизвестном направлении во вторник, 24 апреля. С тех пор пенсионерка не выходит на связь, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье». Добровольцы объявили поиски 84-летней женщины 26 апреля. Нина Автономова ростом 160-165 см, худощавого телосложения. Женщина прихрамывает, из-за чего медленно ходит. Особая примета — родинка слева над губой. В день исчезновения Нина Автономова была, предположительно, в бежевом пальто, чёрных штанах и берете. Документов у пенсионерки с собой не было. Волонтёры попросили всех, кто видео пенсионерку после 24 апреля, сообщить по телефонам 8 906 670 23 44, 112 или 02. Дарья Крымова
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