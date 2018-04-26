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Разработчиками одной из боевых систем из послания Путина оказалась «очень молодая команда»
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Разработчиками одной из боевых систем из послания Путина оказалась «очень молодая команда» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Санкции помогают России, так как являются стимулом для развития собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на съезде ректоров в Санкт-Петербурге.
Путин отметил, что из-за санкций не все технологии можно купить за границей, и «приходится свои собственные мозги включать», передает ТАСС слова президента.
«И, кстати говоря, это неплохо работает — не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне не могут быть генеральным стимулом развития, нам внутренние механизмы нужно создать», — отметил Путин.
По его словам, крупные российские компании должны оценить возможности отечественной науки и высшей школы, а науку и вузы нужно настроить на налаживание контактов с реальным сектором. В результате подобного взаимодействия, уточнил он, одна из систем вооружений, представленная в послании Федеральному собранию, была создана очень молодой командой специалистов.
Напомним, Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал», подводном беспилотнике, позже названном «Посейдон», крылатой ракете с ядерной силовой установкой («Авангард»), боевом лазерном комплексе.
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