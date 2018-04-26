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Более 100 ректоров вузов России и КНР приедут на саммит технических университетов на Урале
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Более 100 ректоров вузов России и КНР приедут на саммит технических университетов на Урале 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Более 100 ректоров вузов примут участие в саммите Ассоциации технических университетов России и Китая. Он пройдет в июле 2018 года во время российско-китайского межрегионального форума в Екатеринбурге, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.
"Свердловское правительство совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) организуют в рамках федеральной программы российско-китайского межрегионального форума саммит Ассоциации технических университетов России и Китая (саммит АТУРК), в работе которого примут участие более 100 ректоров от обеих стран", — говорится в сообщении.
Сам форум пройдет в рамках российско-китайского ЭКСПО, которое состоится с 9 по 12 июля. Сейчас все площади, предназначенные для размещения китайской экспозиции, полностью заняты. «Это более 5 тыс. кв. м. Экспозиция будет состоять из двух блоков — национальной и деловой, в составе последней будут представлены инфраструктурные проекты, крупное производство, сельское хозяйство, услуги, помимо этого, практически сформированы официальные делегации — республиканская и девяти провинций КНР», — отметили там.
В 2018 году российско-китайское ЭКСПО пройдет параллельно с международной промышленной выставкой «Иннопром». Среди основных задач ЭКСПО: демонстрация новейших производственно-технических разработок российских и китайских компаний, содействие расширению и диверсификации российско-китайского сотрудничества, презентация актуальных российско-китайских проектов.
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