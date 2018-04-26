В Кронштадте обрушился овраг Петровского дока, находящегося под охраной ЮНЕСКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Земляной овраг обрушился у Петровского дока в Кронштадте , сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Петровский док является старейшим гидротехническим сооружением в Европе, сохранившимся до настоящего времени, а также памятником, который находится под охраной ЮНЕСКО

"Сегодня на овраге Петровского дока произошел оползень на площади 30 кв. м. Овраг дока также является частью памятника, который находится под охраной ЮНЕСКО", — сказали в администрации.

В пресс-службе отметили, что причиной оползня стала вода. «Это не вода из современных систем водоснабжения, у нас есть версии, что это либо вода из водопроводных систем XIX века, которые проходят возле дока и были заглушены, либо грунтовые воды», — сказали в пресс-службе. Там также отметили, что вблизи обрушения также расположен жилой дом, однако оползень не представляет угрозы для здания.

В администрации района отметили, что в пятницу местные власти приступят к укреплению памятника так называемым шпунтом Ларсена — металлическим профилем для укрепления берегов насыпей. Это поможет предотвратить дальнейшее обрушение оврага.

В пресс-службе также пояснили, что памятник находится на балансе администрации и «в бюджете есть средства только на поддержание текущего состояния памятника». «Памятник был передан на баланс администрации из Министерства обороны в 2015 году. У Русского географического общества были идеи реконструкции памятника и создания на его базе музея, однако там необходимы инвестиции в сумме около 6 млрд рублей и пока это все на стадии обсуждения», — отметили в администрации.

Петровский док — старейшее гидротехническое сооружение в Европе, его строительство началось еще при императоре Петре I. Док служил для ремонта кораблей.