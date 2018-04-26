Фоторепортаж: петербургские фанаты обступили Джареда Лето на Дворцовой 

Лидер группы 30 Seconds To Mars и лауреат премии «Оскар» Джаред Лето прибыл в Петербург 26 апреля. О своем приезде он написал в «сториз» Instagram, а также пригласил всех желающих на Дворцовую площадь.
Музыканты дадут концерт 27 апреля в петербургском СКК. Сначала Лето посетил офис соцсети «Вконтакте» в Доме Зингера, чтобы ответить на вопросы поклонников в шоу VK Live.
На выходе из штаб-квартиры соцсети музыканта уже ждала толпа фанатов. Затем Лето направился на Дворцовую, где его обступила целая армия петербургских поклонников. Горожане начали петь песни 30 Seconds To Mars, музыкант присоединился к ним и исполнил пару композиций а капелла.
Публикация от Alena Hromenkova (@sozidai_) 26 Апр 2018 в 5:46 PDT #jaredleto #30secondstomars Публикация от @ di_smait 26 Апр 2018 в 6:09 PDT Публикация от Jared Leto ∆ Echelon page (@dy.jovi) 26 Апр 2018 в 8:11 PDT Публикация от Kate ✨ (@kato4ek) 26 Апр 2018 в 7:44 PDT Иисус сошел на землю и уехал сразу же #джаредлето Публикация от 🧛🏻♀️ (@_valeria_spb) 26 Апр 2018 в 7:52 PDT Публикация от Oxana Besova (@hudobica) 26 Апр 2018 в 7:43 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.