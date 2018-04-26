Фоторепортаж: петербургские фанаты обступили Джареда Лето на Дворцовой

Лидер группы 30 Seconds To Mars и лауреат премии «Оскар» Джаред Лето прибыл в Петербург 26 апреля. О своем приезде он написал в «сториз» Instagram, а также пригласил всех желающих на Дворцовую площадь.

Музыканты дадут концерт 27 апреля в петербургском СКК. Сначала Лето посетил офис соцсети «Вконтакте» в Доме Зингера, чтобы ответить на вопросы поклонников в шоу VK Live.

На выходе из штаб-квартиры соцсети музыканта уже ждала толпа фанатов. Затем Лето направился на Дворцовую, где его обступила целая армия петербургских поклонников. Горожане начали петь песни 30 Seconds To Mars, музыкант присоединился к ним и исполнил пару композиций а капелла.