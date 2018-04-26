Роснано показал стандарт. Новосибирцы посетили семинар по национальной системе оценки квалификации

Семинар тематически был поделен на две части: концептуальные доклады от местных и московских экспертов и деловая игра, по сути, демо-версия профессионального экзамена, где участники семинара могли оценить свои навыки и квалификацию в соответствии с установленными стандартами. По мнению экспертов, вопросы аудитории свелись к двум основным: «в чем преимущество национальной системы оценки квалификации?» и «зачем эта система создавалась, если на предприятиях и в крупных компаниях есть свои внутренние аттестации и аудиты?»

Как объяснила Евгения Холодова, руководитель московского центра оценки квалификации в сфере наноиндустрии, преимущество — создание единой базы специалистов, что будет представлять собой некую визитную карточку при трудоустройстве. «Это еще и гарантия качества отдельного человека, если он прошел такую сертификацию. У нас, в Москве , были случаи, когда специалист приходил подтверждать квалификацию инженера, его начальник замечал сертификат и повышал своего сотрудника. Через полгода бывший инженер уже приходил на экзамен руководителя подразделения», — рассказала Холодова.

Прошедший семинар в Новосибирске стал вторым на территории всей страны после Красноярска . В планах у «Роснано» семинары-практикумы в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге . Как отмечали организаторы, причина неспешности проведения — в колоссальной подготовке, как докладов, так и практической части. «Например, в деловой игре пришли к командному формату — так участникам было проще преодолеть страх и полностью понять систему независимой оценки квалификации», — объяснили в оргкомитете семинара в НГТУ.

Всего в работе семинара поучаствовали около 140 новосибирцев, занятых в ЖКХ и инновационной сфере. Аншлага не получилось из-за того, что федеральный закон, по которому заработал стандарт оценки квалификации, был принят 1 января прошлого года. По мнению заместителя министра образования Новосибирской области Олеси Орловой, «на уровне обыденного прагматического восприятия, ни руководители, ни образовательные организации не осознали, что с этим делать». «В этом и заключалась суть семинара — еще раз доступно рассказать о нормативно-правовых основах независимой оценки и показать достигнутые результаты местного центра оценки квалификации по ЖКХ. Прежде всего, была реализована просветительская функция. Но, честно говоря, федеральная система оценки квалификации полноценно начнет свою работу только в следующем году и это еще оптимистические прогнозы», — уточнила Орлова в комментарии для «ФедералПресс»

С новосибирским чиновником согласна Евгения Холодова. «Система только в стадии становления, время прошло совсем чуть-чуть. Вспомните, сколько было косых взглядов по техническому регламенту Таможенного Союза, а сейчас без этих документов нельзя импортировать продукты в страны ближнего зарубежья», — посетовала эксперт.