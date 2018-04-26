Администрация региона объявила конкурс на пост директора Псковской областной типографии 

Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям 1 июня в 11:00 проведёт конкурс на замещение должности директора ГП ПО «Псковская областная типография». Требование к участникам конкурса: высшее профессиональное образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года. Документы для участия в конкурсе можно подать с 9:00 24 апреля до 18:00 24 мая по адресу: Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, каб. №7. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комитет в установленный срок документы: а) заявление; б) анкету по форме, утвержденной приказом комитета; в) две фотографии размером 4х6 см. ; г) справку о состоянии здоровья по установленной форме; д) справку о прохождении флюрографии, выданную не позднее чем за один год до дня представления ее в комитет; е) заверенную в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации; ж) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; з) документы воинского учета для военнообязанных лиц; и) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно) на знание: а) отраслевой специфики предприятия; б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; в) основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; г) основ маркетинга; д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости. Второй этап проводится в форме собеседования. Напомним, в марте 2016 года в отношении государственного предприятия Псковской области «Псковская областная типография» Арбитражным судом Псковской области было введено внешнее управление сроком на 18 месяцев с целью оздоровления предприятия. В 2018 году внешнее управление с предприятия было снято. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».