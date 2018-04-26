У ЦЭНКИ заказаны 40 коммерческих пусков, в том числе с Восточного

"У нас достаточно большой портфель заказов. На сегодняшний день ЦЭНКИ вместе с группой российских предприятий, которые осуществляют совместно запуски космических аппаратов на ракета-носителях «Союз-2», имеет портфель контрактов более чем на 40 коммерческих запусков, не считая миссий по российским государственным программам. Это заказы, которые будут осуществляться практически со всех космодромов, в том числе с Восточного", — рассказала Джураева.

По ее словам, на мировом рынке очень конкурентоспособной остается ракета-носитель «Протон». Джураева отметила, что для этой ракеты также есть много заказов.

"Таким образом, сейчас наше предприятие и предприятия-коллеги имеют высокую степень загруженности своих мощностей. География стран-заказчиков самая разнообразная — это страны и Европы, и Африки, и Южной Америки, но в настоящее время существенное место в запусках занимает программа OneWeb ", — рассказала генеральный директор ЦЭНКИ.

Ранее Джураева отметила, что на сегодня российские предприятия имеют контракты на 21 коммерческий запуск по программе OneWeb. Запуски будут осуществляться с трех космодромов, 17 из них — с российских.

Перенос запуска OneWeb

Гендиректор ЦЭНКИ добавила, что ближайший запуск космических аппаратов по программе OneWeb состоится в конце 2018 года с космодрома Куру Гвианского космического центра.

Ранее в СМИ появилась информация, что первый пуск ракеты «Союз» с космическими аппаратами OneWeb будет проведен во второй половине этого года.

"В настоящее время идет технологическое обслуживание наземной инфраструктуры, подготавливаются поля падения отделяющихся частей РН, повышающие качество обслуживания заказчиков. Все работы ведутся в соответствии с графиками, чтобы обеспечить ближайший запуск в конце этого года из Гвианского космического центра", — рассказала Джураева.

Она отметила, что сейчас российские предприятия имеют контракты на 21 миссию по программе OneWeb. Запуски будут осуществляться с трех космодромов, 17 из них — с российских.

Планы OneWeb

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 года по 2019 год.

Ранее в OneWeb заявляли, что большую часть своих спутников компания намерена запускать при помощи российских ракет-носителей. Всего OneWeb планирует запустить 882 спутника, которые войдут в состав первого поколения аппаратов группировки, в то время как второе поколение, по планам, должно включать около двух тысяч спутников.