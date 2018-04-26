Российские и финские эксперты на ПМЭФ обсудят развитие биоэкономики

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Развитие биоэкономики станет одной из тем сессии с участием российских и финских экспертов в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в мае. Об этом сообщил в четверг журналистам чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала на открытии выставки в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге.

"Вместе с российскими партнерами мы организуем двухстороннюю сессию [на ПМЭФ]. Тема сессии — биоэкономика, то есть как можно использовать различные биоресурсы в создании материалов", — сказал он.

Также в рамках деловой программы ПМЭФ состоится сессия «Ресурсы и экономика Мирового океана». Данная тема будет впервые затронута в ходе дискуссий форума. Участники сессии обсудят сырьевой потенциал Мирового океана и его роль в глобальной экономике, рассмотрят вопросы разработки его ресурсов, определят приоритетные направления и потребность в технологиях при их освоении. В числе вопросов к обсуждению — роль морского транспорта как главного компонента международных транспортных сетей, обслуживающих международную торговлю.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде. Кроме того, организаторы включили в программу вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга

ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.