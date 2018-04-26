Скорая помощь: 120 лет на службе у москвичей

Службе скорой помощи Москвы исполняется 120 лет. 28 апреля 1898 года на улицах столицы появились первые кареты для оказания скорой медицинской помощи. Тогда в городе было всего две станции, на каждой из которых дежурило по одной карете. Первые бригады состояли из врача, фельдшера и санитара.

Сегодня московская скорая — самая быстрая в Европе и одна из самых оперативных в мире. Среднее время прибытия московской скорой — около восьми минут. На эвакуацию пациента от дома до больницы московским медикам требуется примерно 50 минут, тогда как, например, в Париже это занимает около 1,5 часа.

«Все процессы приема и обработки вызовов полностью автоматизированы. Каждая бригада оснащена планшетными компьютерами, подключенными к системе ЕМИАС, — уже находясь в пути к пациенту врачи видят данные электронной карты, а в случае сосудистых катастроф благодаря системе «Стационар» врачи скорой помощи получают информацию, в какой из больниц в данный момент свободны ангиографические операционные», — рассказал главный врач Станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов

У медиков есть непрерывная связь с сотрудниками единого городского диспетчерского центра, который принимает до 15 тысяч обращений ежедневно. В городе каждые сутки работают 1020 бригад, готовых оперативно прийти на помощь. Из них 899 — это бригады общего профиля, 22 — анестезиологии и реанимации, 61 — педиатрическая, 20 — психиатрических и 18 — консультативных.

В 2017 году единый городской диспетчерский центр принял около четырех миллионов вызовов. Среднее время ответа диспетчера составляет всего пять секунд.

К чемпионату мира по футболу ФИФА — 2018 на диспетчерских пультах появятся мультиязычные переводчики. Также планируется создать отдельную подстанцию, на которой будут дежурить более 50 автомобилей.

По словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, московские врачи готовы к работе во время чемпионата мира по футболу.

«Будет дополнительно задействовано 100 бригад скорой медицинской помощи. Отработаны все алгоритмы действий медиков, персонал прошел подготовку, в том числе и обучение английскому языку», — подчеркнул глава Департамента.