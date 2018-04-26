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От ударов возглавляемой США коалиции с 2014 года погибли 883 мирных жителя
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От ударов возглавляемой США коалиции с 2014 года погибли 883 мирных жителя 

ТАСС 33 минуты назад
ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 883 мирных жителя погибли в результате ударов, нанесенных в Ираке и Сирии возглавляемой США международной коалицией по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) за все время проведения операции с лета 2014 года. Об этом говорится в распространенном в четверг ежемесячном официальном докладе.
"На сегодняшний день, основываясь на имеющихся сведениях, в штабе объединенных сил считают, что по меньшей мере 883 гражданских лица были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve)", — говорится в докладе штаба международной группы войск.
В марте на рассмотрении коалиции находились 522 сообщения о гибели мирного населения. За тот же месяц было получено еще 122 сообщения. Информация о 46 инцидентах была признана недостоверной. Три сообщения подтвердились, речь в них шла о 28 погибших.
Штаб сейчас занимается проверкой 475 сообщений.
"Коалиция в период с августа 2014 года по март 2018 года в общей сложности нанесла 29 тыс. 307 ударов. За это время общее число сообщений о жертвах среди гражданского населения составило 2136. Общее число достоверных сообщений за весь период составило 227", — добавляют в штабе.
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