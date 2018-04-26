От ударов возглавляемой США коалиции с 2014 года погибли 883 мирных жителя

"На сегодняшний день, основываясь на имеющихся сведениях, в штабе объединенных сил считают, что по меньшей мере 883 гражданских лица были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve)", — говорится в докладе штаба международной группы войск.

В марте на рассмотрении коалиции находились 522 сообщения о гибели мирного населения. За тот же месяц было получено еще 122 сообщения. Информация о 46 инцидентах была признана недостоверной. Три сообщения подтвердились, речь в них шла о 28 погибших.

Штаб сейчас занимается проверкой 475 сообщений.

"Коалиция в период с августа 2014 года по март 2018 года в общей сложности нанесла 29 тыс. 307 ударов. За это время общее число сообщений о жертвах среди гражданского населения составило 2136. Общее число достоверных сообщений за весь период составило 227", — добавляют в штабе.