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Коалиция США призналась в убийстве 883 мирных сирийцев и иракцев
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Коалиция США призналась в убийстве 883 мирных сирийцев и иракцев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
С 2014 года от ударов коалиции во главе с США в Сирии и Ираке погибли 883 мирных жителя, говорится в отчете коалиции.
«К настоящему моменту, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, в сентябре 2017 года коалиция сообщала, что суммарное число погибших мирных жителей в результате ударов коалиции по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года возросло до 685 человек.
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