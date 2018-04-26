Коалиция США призналась в убийстве 883 мирных сирийцев и иракцев

Сирии и С 2014 года от ударов коалиции во главе с США Ираке погибли 883 мирных жителя, говорится в отчете коалиции.

«К настоящему моменту, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — цитирует сообщение РИА «Новости»

Напомним, в сентябре 2017 года коалиция сообщала, что суммарное число погибших мирных жителей в результате ударов коалиции по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года возросло до 685 человек.