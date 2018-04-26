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В Праге двух граждан Нидерландов осудили за жестокое избиение официанта
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Джигарханян впал в кому

В Праге двух граждан Нидерландов осудили за жестокое избиение официанта 

РИА Новости 2 часа назад
ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Суд района Прага-1 отправил в четверг в предварительное заключение двух братьев, граждан Нидерландов, которые в субботу жестоко избили сделавшего им замечание официанта одного из пражских ресторанов, сообщил журналистам прокурор Ян Лелек.
Трое соучастников братьев получили по 8 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, им на 5 лет запретили въезжать в Чехию.
"Обвиненные на заседании суда выразили сожаление по поводу своего поведения и предложили финансовую компенсацию для пострадавшего официанта", — сказал Лелек.
В минувшую субботу семь граждан Нидерландов, прибывших в чешскую столицу в качестве туристов, начали во дворе одного из пражских ресторанов распивать принесенный с собою алкоголь. В ответ на замечание официанта о том, что в ресторане можно пить только купленные здесь же напитки, голландцы набросились на него и начали жестоко избивать. Как позднее выяснилось, все эти «туристы» в возрасте 24-32 лет занимались боксом. В результате официант в тяжелом состоянии с травмой головы попал в больницу, где ему сделали серьезную операцию.
После избиения официанта голландцы поспешили скрыться, но момент драки с их участием зафиксировали несколько камер наблюдения. Эти записи полиция в тот же вечер выложила в интернете, чтобы с их помощью найти хулиганов. К тому же выяснилось, что днем ранее гости из Нидерландов избили еще одного человека перед входом в ночной клуб также в центре Праги.
Хулиганов задержали в понедельник в аэропорту перед отлетом на родину. Одна из пассажирок обратила на них внимание представителей охраны аэропорта, которая вызвала полицию. Во время допросов выяснилось, что активное участие в избиении принимали два брата, трое напарников им помогали им, а последние два члена этой компании, наоборот, пытались друзей утихомирить.
По словам прокурора Лелека, суд определил двум братьям предварительное заключение из опасений, что они могут попытаться скрыться от чешского правосудия. Остальные три хулигана должны будут покинуть республику в течение 5 дней и еще 5 лет после этого не появляться на ее территории.
"Расследование по этому делу будет продолжаться, думаю, еще около двух месяцев. Будут опрошены новые свидетели, а также сделаны медзаключения о степени полученных пострадавшим ранений", — сказал Лелек. По его мнению, голландским братьям-хулиганам может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет.
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