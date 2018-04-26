Ещё
«Квадра» планирует завершить строительство ПГУ на Воронежской ТЭЦ-1 в декабре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

«Квадра» планирует завершить строительство ПГУ на Воронежской ТЭЦ-1 в декабре 

Rambler News Service 2 часа назад
Энергетическая компания «Квадра» планирует завершить строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 в рамках ДПМ (договор предоставления мощности) в декабре 2018 года, говорится в сообщении компании по итогам встречи главы «Квадры» Семена Сазонова и временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева.
«Мы вышли на завершающую стадию реализации проекта и рассчитываем закончить работу в декабре 2018 года», — отметил Сазонов, слова которого приводит пресс-служба компании.
Ранее компания [заявляла] (https://rns.online/energy/Kvadra-mozhet-zavershit-stroitelstvo-PGU-na-Voronezhskoi-TETS-1-k-kontsu-2018-goda-2017-11-24/), что ввод ПГУ на Воронежской ТЭЦ-1 запланирован на конец 2018 года.
Проект модернизации Воронежской ТЭЦ включен в инвестиционную программу компании и ведется в рамках выполнения обязательств по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Проект предусматривает строительство на территории действующей ТЭЦ нового технологического комплекса, включающего парогазовую установку электрической мощностью (ПГУ) 223 МВт и тепловой мощностью 180 Гкал/час. Пуск установки позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей города.
«Квадра» занимается производством электроэнергии на тепловых электростанциях. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,9 ГВт, тепловая — 13,6 тыс. Гкал/ч.
Rambler News Service: последние новости
Директор по сбыту и маркетингу «Русала» Стив Ходжсон покидает компанию на фоне санкций США Биржевую площадь в Москве открыли после реконструкции «Юнипро» снизила выработку электроэнергии в I квартале на 7,3% — до 12,6 млрд кВт⋅ч
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях772
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии58
Россия успокоила «запуганных» морпехов США93
Пентагон решил пойти навстречу России31
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение