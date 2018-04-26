«Квадра» планирует завершить строительство ПГУ на Воронежской ТЭЦ-1 в декабре

Александра Гусева. Энергетическая компания «Квадра» планирует завершить строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 в рамках ДПМ (договор предоставления мощности) в декабре 2018 года, говорится в сообщении компании по итогам встречи главы «Квадры» Семена Сазонова и временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области

«Мы вышли на завершающую стадию реализации проекта и рассчитываем закончить работу в декабре 2018 года», — отметил Сазонов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Ранее компания [заявляла] (https://rns.online/energy/Kvadra-mozhet-zavershit-stroitelstvo-PGU-na-Voronezhskoi-TETS-1-k-kontsu-2018-goda-2017-11-24/), что ввод ПГУ на Воронежской ТЭЦ-1 запланирован на конец 2018 года.

Проект модернизации Воронежской ТЭЦ включен в инвестиционную программу компании и ведется в рамках выполнения обязательств по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Проект предусматривает строительство на территории действующей ТЭЦ нового технологического комплекса, включающего парогазовую установку электрической мощностью (ПГУ) 223 МВт и тепловой мощностью 180 Гкал/час. Пуск установки позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей города.

«Квадра» занимается производством электроэнергии на тепловых электростанциях. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,9 ГВт, тепловая — 13,6 тыс. Гкал/ч.