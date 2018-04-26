Участница «Дома-2» показала фото, на котором она весила 140 килограмм

Саша Черно одна из самых ярких и эпатажных участниц телепроекта «Дом-2». Она обладает пышными формами, но совершенно не стесняется своего тела. Она часто публикует снимки в купальнике и старается не обращать внимание на злопыхателей. 25-летняя девушка недавно удивила поклонников побрившись налысо, но в итоге оказалось, что такую прическу она носила год назад, а сейчас ей достаточно сбритого виска.

Зрители часто подвергают Сашу критике из-за лишнего веса, но ее больше задевает то, что ее возлюбленный Роман Баранчук тоже считает, что ей необходимо сесть на диету. На днях девушка опубликовала архивное фото, чтобы показать, как она выглядела раньше. «143 кг. А вы говорите, не похудела», — написала участница телестройки. В кадре она позирует в пол оборота в черном платье в горошек. Тогда Черно носила удлиненное каре и челку. Поклонники были поражены тому, как она выглядела раньше.

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"Неужели это вы? Не узнала даже", «И похудела и похорошела», «Это ты такая была», «Саша, молодец! Платье такое не нужно одевать. Подчеркнула свои недостатки», — прокомментировали фото подписчики. Некоторые все же считают, что Саша не ушла далеко от прежнего веса, а просто стала лучше одеваться. Другие поддержали девушку и похвалили за то, что она нашла в себе силы похудеть и теперь выглядит заметно стройнее.

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