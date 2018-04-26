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Соцучреждения на Крайнем Севере смогут самостоятельно проводить госзакупки
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Соцучреждения на Крайнем Севере смогут самостоятельно проводить госзакупки 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Учреждения социального обслуживания населения и учреждения здравоохранения, расположенные в малонаселённых и труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, получат право закупать необходимые товары и услуги на сумму не выше 400 тысяч рублей.
Соответствующую поправку в пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направила на рассмотрение Госдумы член Комитета палаты по бюджету и налогам Раиса Кармазина («Единая Россия»).
В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Парламентской газеты», отмечается, что в Эвенкийском муниципальном районе сложилась непростая ситуация с реализацией норм, установленных названным пунктом Федерального закона.
Парламентарий обратила внимание, что в настоящее время проводить госзакупки на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей, вправе государственные (муниципальные) образовательные организации, учреждения культуры, другие государственные (муниципальные) учреждения (зоопарки, планетарии, парки культуры и отдыха, заповедники, ботанические сады, национальные, природные, ландшафтные парки, театры, учреждения, осуществляющие концертную деятельность, телерадиовещательное учреждения, цирки, музеи, клубы, библиотеки, архивы), но не учреждения здравоохранения и предприятия соцобслуживания.
В случае принятия данной нормы у заказчиков — учреждений соцобслуживания населения и учреждений здравоохранения появится возможность своевременного и полноценного обеспечения товарами, лекарствами, скоропортящимися и другими продуктами питания, услугами, являющимися предметами первой необходимости и жизненно важными, заключает автор инициативы.
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