В Белгороде школьники познакомились с работой полицейских 

В преддверии юбилея — 300-летия российской полиции, правоохранители отдела полиции № 3 УМВД России по г. Белгороду организовали для подшефного кадетского класса экскурсию.
Знакомство со службой стражей порядка началось с дежурной части. Ребятам рассказали об основных обязанностях сотрудников дежурной части — регистрации сообщений и передаче значимой информации следственно-оперативной группе, а также о подразделениях отдела и их стоящих перед ними задачах. Затем ребята встретились со следователями и познакомились с особенностями их службы.
Особый интерес кадетов вызвала процедура дактилоскопирования. Полицейские показали кадетам, как осуществляется процедура снятия отпечатков пальцев и разрешили всем желающим поучаствовать в этом процессе.
Инспектор по делам несовершеннолетних провела с ребятами профилактическую беседу, посвященную ответственности за совершение правонарушений и преступлений несовершеннолетними.
В завершение экскурсии гости ознакомились со спецтехникой и вооружением стражей порядка.