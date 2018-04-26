В Белгороде школьники познакомились с работой полицейских

Знакомство со службой стражей порядка началось с дежурной части. Ребятам рассказали об основных обязанностях сотрудников дежурной части — регистрации сообщений и передаче значимой информации следственно-оперативной группе, а также о подразделениях отдела и их стоящих перед ними задачах. Затем ребята встретились со следователями и познакомились с особенностями их службы.

Особый интерес кадетов вызвала процедура дактилоскопирования. Полицейские показали кадетам, как осуществляется процедура снятия отпечатков пальцев и разрешили всем желающим поучаствовать в этом процессе.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела с ребятами профилактическую беседу, посвященную ответственности за совершение правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

В завершение экскурсии гости ознакомились со спецтехникой и вооружением стражей порядка.