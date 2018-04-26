«Матери всегда звонила»: отец рассказал о погибшей после пластической операции в Москве девушке

29‐летняя Марина Кушхова из Кабардино‐Балкарии скончалась после пластической операции в одной из московских клиник. Отец девушки рассказал, что не знал о запланированной дочерью операции, но отметил, что она никогда не жаловалась на здоровье.

ЧП произошло 25 апреля. Девушка пошла в частную клинику на пластическую операцию, однако после нее скоропостижно скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия.

Отец погибшей рассказал, что она часто звонила домой. При этом ни разу не рассказала, что испытывает проблем со здоровьем.

Марина звонила через-каждый день, два. Матери всегда звонила

— отец погибшей.

Марина не говорила, что будет ложиться на операцию. После ЧП, по словам родственника, с ним никто не связался.

Девушка училась на косметолога и жила в Одинцово . В Москве осталась сестра погибшей Арина.

В клинике проводятся обыски. Подобные мероприятия проводят также дома у руководства и персонала. Устанавливаются все пострадавшие от действий частного медицинского центра.

Сообщается, что ЧП произошло в клинике Medlounge, расположенной на улице Троицкой. Во время операции самочувствие Марины ухудшилось. Ее срочно доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ее не удалось. Девушка легла под нож, чтобы исправить носовую перегородку.

Источник фото: СК РФ.