«Матери всегда звонила»: отец рассказал о погибшей после пластической операции в Москве девушке 

29‐летняя Марина Кушхова из Кабардино‐Балкарии скончалась после пластической операции в одной из московских клиник. Отец девушки рассказал, что не знал о запланированной дочерью операции, но отметил, что она никогда не жаловалась на здоровье.
ЧП произошло 25 апреля. Девушка пошла в частную клинику на пластическую операцию, однако после нее скоропостижно скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия.
Источник фото: СК РФ.
Отец погибшей рассказал, что она часто звонила домой. При этом ни разу не рассказала, что испытывает проблем со здоровьем.
Марина звонила через-каждый день, два. Матери всегда звонила
— отец погибшей.
Марина не говорила, что будет ложиться на операцию. После ЧП, по словам родственника, с ним никто не связался.
В клинике проводятся обыски. Подобные мероприятия проводят также дома у руководства и персонала. Устанавливаются все пострадавшие от действий частного медицинского центра.
Сообщается, что ЧП произошло в клинике Medlounge, расположенной на улице Троицкой. Во время операции самочувствие Марины ухудшилось. Ее срочно доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ее не удалось. Девушка легла под нож, чтобы исправить носовую перегородку.
Источник фото: СК РФ.
Накануне в скандальном медицинском центре «Триумф палас» произошла похожая ситуация. Скончалась 32-летняя Екатерина Киселева. Девушка тоже не испытывал никаких проблем со здоровьем. Отец девушки подозревает, что родственникам что-то не договаривают.