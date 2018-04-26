В Пермском крае открылись пункты приёма клещей

Пермском крае начался сезон клещей. Для защиты от них врачи советуют вакцинироваться, использовать закрытую одежду и репелленты — средства для отпугивания.

А если клещ вас все же укусил, не стоит вынимать его самостоятельно. Лучше обратиться за медицинской помощью в пункты приёма клещей. Рассказываем, где они находятся и чем отличаются от лабораторий по исследованию клещей.

— Клеща можно снять в пункте приёма клещей, — пояснили 59.ru в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. — Но там их не исследуют. В лабораториях клещей исследуют, но не снимают. Однако бывает так, что пункт приёма клещей и лабораторию по их исследованию находится в одном здании.

Публикуем для вас карту, на которой указаны пункты приёма клещей.

Ранее мы публиковали карту с адресами лабораторий по исследованию клещей.