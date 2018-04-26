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В Пермском крае открылись пункты приёма клещей
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Джигарханян впал в кому

В Пермском крае открылись пункты приёма клещей 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Пермском крае начался сезон клещей. Для защиты от них врачи советуют вакцинироваться, использовать закрытую одежду и репелленты — средства для отпугивания.
А если клещ вас все же укусил, не стоит вынимать его самостоятельно. Лучше обратиться за медицинской помощью в пункты приёма клещей. Рассказываем, где они находятся и чем отличаются от лабораторий по исследованию клещей.
— Клеща можно снять в пункте приёма клещей, — пояснили 59.ru в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. — Но там их не исследуют. В лабораториях клещей исследуют, но не снимают. Однако бывает так, что пункт приёма клещей и лабораторию по их исследованию находится в одном здании.
Публикуем для вас карту, на которой указаны пункты приёма клещей.
Ранее мы публиковали карту с адресами лабораторий по исследованию клещей.
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