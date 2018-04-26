Пентагон высоко оценил механизм предотвращения конфликтов с РФ по Сирии

"Прямо сейчас по Сирии имеется открытый механизм по предотвращению конфликтов, который работает хорошо и без перерывов", — сказал он, выступая в комитете Сената США по вооруженным делам.

Мэттис пояснил, что никакой координации действий не происходит, и этот механизм направлен только на предотвращении конфликтов.

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