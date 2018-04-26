Пентагон высоко оценил механизм предотвращения конфликтов с РФ по Сирии 

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что механизм по предотвращению конфликтов с РФ по Сирии работает хорошо и без перерывов.
"Прямо сейчас по Сирии имеется открытый механизм по предотвращению конфликтов, который работает хорошо и без перерывов", — сказал он, выступая в комитете Сената США по вооруженным делам.
Мэттис пояснил, что никакой координации действий не происходит, и этот механизм направлен только на предотвращении конфликтов.
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