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Пентагон высоко оценил механизм предотвращения конфликтов с РФ по Сирии
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Пентагон высоко оценил механизм предотвращения конфликтов с РФ по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что механизм по предотвращению конфликтов с РФ по Сирии работает хорошо и без перерывов.
"Прямо сейчас по Сирии имеется открытый механизм по предотвращению конфликтов, который работает хорошо и без перерывов", — сказал он, выступая в комитете Сената США по вооруженным делам.
Мэттис пояснил, что никакой координации действий не происходит, и этот механизм направлен только на предотвращении конфликтов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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