«Встречи губернаторов с президентом проводятся скорее для пиара, чем для развития регионов» 

«Встречи Владимира Путина с губернаторами регулярно проводятся с начала 2000-х годов. Разве что обычно они общаются один на один. Так губернатор имеет возможность раз в год, максимум в два года, лично обговорить проблемы вверенной ему области с президентом. И все же такие беседы, скорее, проводятся для пиара, чем для развития региона, и не предполагают решение каких-либо важных проблем. Безусловно, вчерашняя встреча, в том числе, была связана с предстоящими выборами. Но едва ли это попытка президента оценить работу временно исполняющих обязанности глав и наказать кого-то из них за ошибки. Прежде Путин не приглашал для разговора губернаторов, которые были намечены под отставку или прекращение полномочий. Вариант, что президента не удовлетворит работа кого-то из врио, и на выборы вместо врио пойдет другой человек, почти исключен. Для этого нужно сильно „накосячить“. Если на конкретного человека делается ставка, этот человек является основным кандидатом, и на него работает вся система».
Фото: Евгений Поторочин