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Путин: «Санкции помогают России включать мозги»
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Путин: «Санкции помогают России включать мозги» 

Банки.ру 17 минут назад
Президент РФ Владимир Путин считает, что санкции помогают стране «включать собственные мозги».
По его словам, не все технологии теперь можно купить за границей. «Приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это неплохо работает — не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства», — заявил глава государства на XI съезде Российского союза ректоров, передает ТАСС.
«Но этого недостаточно, эти толчки извне не могут быть генеральным стимулом развития, нам внутренние механизмы нужно создать», — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что крупные российские компании должны видеть возможности отечественной науки и высшей школы, а науку и вузы нужно настраивать на налаживание контактов с реальным сектором производства.
Также Путин констатировал, что России нужен технологический прорыв, так как имеющиеся разработки позволят ей чувствовать себя уверенно лишь в ближайшие два-три десятилетия.
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