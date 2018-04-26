Волгу планируют оздоровить до 2025 года

Минприроды рассказали, что через два года река Волга станет чище в девять раз. До 2025 году планируется реализовать проект «Оздоровление Волги», на который уйдет 257 миллиардов рублей.

По сведениям Института экологии Волжского бассейна РАН, из-за обрушения берегов в Волгу ежегодно попадает 300 миллионов тонн земли, передают "Аргументы недели" . Из этой среды произрастают цианобактерии, выделяющие 300 видов органических веществ, и некоторые из них ядовиты.

Кроме того, согласно подсчетам общественников, в бассейне Волги брошено около 2,5 тысячи кораблей, баркасов и нефтеналивных судов. Научные подсчеты говорят о том, что для очистки реки необходимо 60 лет.