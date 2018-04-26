Саратовцев предостерегли от торгующих газовыми приборами коммивояжеров

Как предотвратить взрыв бытового газа в доме, — рассказали 26 апреля жителям областного центра на пресс-площадке «КП»- Саратов » приглашенные эксперты.

В частности, начальник отдела поверки ФБУ «Саратовский ЦСМ им Дубовикова» Елена Брянкина (на главном фото справа) посоветовала тем, кто переживает за свои жизнь и здоровье, приобрести и установить сигнализаторы загазованности.

Участившиеся случаи гибели людей из-за утечек газа и взрывов газового оборудования доказывают необходимость такой меры, — полагает Брянкина. Однако такая мера эффективна, если все собственники жильцов прибегают к газовым анализаторам. Ведь если в одной квартире есть такой прибор, а в другой нет — никто не гарантирует вам полную безопасность.

Благо «сигнализация» для утечки газа стоит сравнительно недорого: в Саратове есть научно-производственные площадки, которые выпускают исключительно сертифицированные приборы.