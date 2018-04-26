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Саратовцев предостерегли от торгующих газовыми приборами коммивояжеров
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Саратовцев предостерегли от торгующих газовыми приборами коммивояжеров 

Новости Саратова 17 минут назад
Фото: Новости Саратова
Как предотвратить взрыв бытового газа в доме, — рассказали 26 апреля жителям областного центра на пресс-площадке «КП»-Саратов» приглашенные эксперты.
В частности, начальник отдела поверки ФБУ «Саратовский ЦСМ им Дубовикова» Елена Брянкина (на главном фото справа) посоветовала тем, кто переживает за свои жизнь и здоровье, приобрести и установить сигнализаторы загазованности.
Участившиеся случаи гибели людей из-за утечек газа и взрывов газового оборудования доказывают необходимость такой меры, — полагает Брянкина. Однако такая мера эффективна, если все собственники жильцов прибегают к газовым анализаторам. Ведь если в одной квартире есть такой прибор, а в другой нет — никто не гарантирует вам полную безопасность.
Благо «сигнализация» для утечки газа стоит сравнительно недорого: в Саратове есть научно-производственные площадки, которые выпускают исключительно сертифицированные приборы.
Представитель АО «Саратовгаз» Александр Егоров посоветовал приобретать газовое оборудование, в том числе — анализаторы утечек только в специализированных магазинах, а также производить вовремя их поверку. А вот открывать дверь коммивояжерам, которые по подъездам торгуют зачастую сомнительной продукцией, эксперты настойчиво не советуют.
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