Лучших работников в сфере соцзащиты и занятости населения выбрали в Московской области

Конкурс «Лучший по профессии» прошел среди сотрудников учреждений социальной защиты и занятости населения, победителей наградят денежными призами, говорится в сообщении пресс-службы министерства социальной развития Московской области «В министерстве социального развития Московской области состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в котором приняли участие более 150 специалистов из подведомственных учреждений министерства», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская Призовой фонд конкурса составляет 2 миллиона рублей. Занявшие первое место получат 250 тысяч рублей. Обладателям второго места причитается 100 тысяч рублей, а приз за третье место составляет 50 тысяч рублей.