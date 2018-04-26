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Лучших работников в сфере соцзащиты и занятости населения выбрали в Московской области
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Лучших работников в сфере соцзащиты и занятости населения выбрали в Московской области 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
Конкурс «Лучший по профессии» прошел среди сотрудников учреждений социальной защиты и занятости населения, победителей наградят денежными призами, говорится в сообщении пресс-службы министерства социальной развития Московской области.
«В министерстве социального развития Московской области состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в котором приняли участие более 150 специалистов из подведомственных учреждений министерства», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Призовой фонд конкурса составляет 2 миллиона рублей. Занявшие первое место получат 250 тысяч рублей. Обладателям второго места причитается 100 тысяч рублей, а приз за третье место составляет 50 тысяч рублей.
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