Мэттис усомнился в применении пятой статьи устава НАТО из-за кибератак

Сенатор Жанин Шахин поинтересовалась у Мэттиса, может ли быть задействована пятая статья договора НАТО в случае кибератаки. По словам главы Пентагона, это является «гипотетическим», однако пояснил, чтобы ее задействовать, атака должна быть «очень значительная» и подвергать угрозе жизни людей и критическую инфраструктуру.

При этом он подчеркнул, что в качестве ответа на кибератаки есть более хорошие методы, нежели военные, в частности, экономическое давление и санкции.

"Если начнется массированная кибератака, которая угрожает жизни, отключает электричество… посреди зимы, то, очевидно, это будет значительная атака. Но и это не значит, что единственный возможный ответ — военный", — сказал он.