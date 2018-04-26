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Мэттис усомнился в применении пятой статьи устава НАТО из-за кибератак
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Мэттис усомнился в применении пятой статьи устава НАТО из-за кибератак 

РИА Новости 15 минут назад
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Пятая статья договора НАТО о коллективной обороне вряд ли будет задействована из-за кибератак, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в комитете сената по вооруженными делам.
Сенатор Жанин Шахин поинтересовалась у Мэттиса, может ли быть задействована пятая статья договора НАТО в случае кибератаки. По словам главы Пентагона, это является «гипотетическим», однако пояснил, чтобы ее задействовать, атака должна быть «очень значительная» и подвергать угрозе жизни людей и критическую инфраструктуру.
При этом он подчеркнул, что в качестве ответа на кибератаки есть более хорошие методы, нежели военные, в частности, экономическое давление и санкции.
"Если начнется массированная кибератака, которая угрожает жизни, отключает электричество… посреди зимы, то, очевидно, это будет значительная атака. Но и это не значит, что единственный возможный ответ — военный", — сказал он.
Принцип коллективной обороны закреплен пятой статьей Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО. В соответствии с указанной статьей, агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок. Инструменты коллективной обороны были задействованы НАТО лишь однажды — после террористических атак против США 11 сентября 2001 года.
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