Мэттис высказался за частичный пересмотр запрета на диалог с ВС России

Вопрос на эту тему Мэттису задал Джек Рид (демократ, от штата Род-Айленд). Он является фактически заместителем председателя сенатского комитета по делам ВС, контролирующегося в настоящее время правящей Республиканской партией . Как напомнил Рид, Конгресс ввел запрет на двустороннее военное сотрудничество с Россией в 2015 году. «Тогда казалось, что это имеет смысл», — сказал законодатель.

"В данный момент, когда мы находимся в чрезвычайно сложной ситуации во многих районах мира, имеет ли смысл пересмотреть эти положения, чтобы предоставить вам больше гибкости в плане того, каким образом вы можете вести диалог между военными с Россией в определенных ситуациях?" — спросил далее у Мэттиса Рид.

США заморозили двусторонние военные связи с Россией в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее в марте 2014 года. «Хотя Министерство обороны США считает ценными военные связи с Российской Федерацией, которые мы развивали в течение последних лет с целью повысить транспарентность, наладить взаимопонимание и уменьшить риск военных просчетов, мы приняли решение в свете последних событий на Украине приостановить все военные контакты между США и Россией», — говорилось в распространенном тогда Пентагоном заявлении.

Кроме того, с 2015 года Конгресс запрещает использовать средства военного бюджета на какое-либо сотрудничество с Министерством обороны России

ДРСМД

Он также в очередной раз согласился с утверждением о нарушении Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), добавив, что Вашингтон продолжает с Москвой диалог по этому вопросу.

Отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил, глава Пентагона заявил, что сейчас выполнение Соединенными Штатами ДРСМД «может превратиться в ограничение, действующее» в отношении США в одностороннем порядке. «Тем не менее, на данный момент мы пытаемся вернуть Россию назад к соблюдению ДРСМД», — сообщил он.

По словам Мэттиса, американская сторона в частности хочет, чтобы РФ «увидела преимущества для себя в выполнении ДРСМД». Кроме того, если США модернизируют средства ядерного сдерживания, то тогда американские дипломаты «окажутся в достойной позиции, чтобы начать переговоры» с другими государствами по вопросу контроля за ракетами.

При этом министр признал, что если Москва, по мнению Вашингтона, не начнет вновь соблюдать ДРСМД, США придется «разобраться с этим».

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению положений этого договора.

В соответствии с бессрочным ДРСМД, подписанным 8 декабря 1987 года и вступившем в силу 1 июня 1988 года, его участники обязуются не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности. Всего СССР уничтожил 1846 таких ракет, США — 846. Инспекционная деятельность была завершена в мае 2001 года.