Уфимские градозащитники опасаются сноса дома Тихонина и здания бывшего медресе

Уфе активисты общественного движения «Архзащита» обратились к руководству компании «СтроиТЭК» с требованием сохранить здания бывшего медресе, дома имама Сатаева и дома Тихонина, которые представляют собой культурную ценность.

В «Архзащите» пояснили, что компания взяла в аренду дом Тихонина на льготных условиях, но якобы сразу же стала добиваться в суде его сноса. Кроме того, на месте бывшего медресе ООО планирует построить фитнес-центр. Руководителем девелопера является Рустам Аннамурадов. Пользователи Сети отмечают, что возглавляемая им фирма довольно часто учавствует в судебных спорах. Сам Аннамурадов на своей странице в instagram поделился планами дальнейшего строительства. По его словам, фитнес-центр будет включать в себя бассейн, который станет по величине вторым в Уфе.

«Разве здания медресе и дома имама не должны передать Духовному управлению мусульман как религиозные здания?», — спрашивают пользователи.