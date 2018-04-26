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Уфимские градозащитники опасаются сноса дома Тихонина и здания бывшего медресе
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Уфимские градозащитники опасаются сноса дома Тихонина и здания бывшего медресе 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Уфе активисты общественного движения «Архзащита» обратились к руководству компании «СтроиТЭК» с требованием сохранить здания бывшего медресе, дома имама Сатаева и дома Тихонина, которые представляют собой культурную ценность.
В «Архзащите» пояснили, что компания взяла в аренду дом Тихонина на льготных условиях, но якобы сразу же стала добиваться в суде его сноса. Кроме того, на месте бывшего медресе ООО планирует построить фитнес-центр. Руководителем девелопера является Рустам Аннамурадов. Пользователи Сети отмечают, что возглавляемая им фирма довольно часто учавствует в судебных спорах. Сам Аннамурадов на своей странице в instagram поделился планами дальнейшего строительства. По его словам, фитнес-центр будет включать в себя бассейн, который станет по величине вторым в Уфе.
«Разве здания медресе и дома имама не должны передать Духовному управлению мусульман как религиозные здания?», — спрашивают пользователи.
«ФедералПресс» будет следить за развитием событий.
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