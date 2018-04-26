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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: «Главная цель — создание ещё более комфортных условий для жителей и гостей окружного центра»
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: «Главная цель — создание ещё более комфортных условий для жителей и гостей окружного центра» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 20 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Глава столицы автономного округа Максим Ряшин принял участие в заседании региональной межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством Губернатора Югры Натальи Комаровой.
«Мы последовательно идём по пути, когда мнения югорчан в вопросах благоустройства являются приоритетными. Обращаю внимание на это глав муниципальных образований — здесь изменений в ситуации не должно быть», — подчеркнула глава региона.
Она отметила, что перечень объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, сформировали 56 тысяч югорчан. Для голосования людям были предложены скверы, парки, набережные, аллеи, спортивные площадки, памятные места, велодорожки, парковки.
«План должен быть реализован. При этом при формировании проектно-сметной, конкурсной документации, работе с подрядными организациями иметь в виду некоторые якорные положения. Главное — обновление городской среды должно базироваться на внедрении передовых технологий, современных архитектурных решений», — нацелила участников заседания губернатор Югры.
В Ханты-Мансийске на регулярной основе представители общественности и эксперты строительной отрасли участвуют в решении вопросов благоустройства городского пространства на всех этапах работы — от обсуждения перечня объектов, до приёмки их готовности. На площадках краудсорсиногового проекта «МЫ ВМЕСТЕ» рассматриваются все инициативы, имеющие стратегическое значение для муниципалитета. Один из таких проектов Глава окружной столицы представил на заседании региональной комиссии.
Максим Ряшин рассказал о проекте создания комфортной городской среды «Реконструкция пешеходной зоны по улице Карла Маркса». Изменения касаются участка от улицы Елены Сагандуковой с выходом в микрорайон «Западный».
Проект предполагает, что территория около гостиницы «Олимпийская», станет логичным завершением главной пешеходной улицы Ханты-Мансийска с помощью создания новой городской площади, способной вмещать до 50 тысяч человек. Это ещё одно место для проведения массовых мероприятий и досуга жителей и гостей города. В планах здесь создать условия для пребывания всех групп населения: детская игровая зона с беседками для отдыха родителей, молодежный центр с большим кафе, роллеродромом и скалодромом, на главной площади разместится амфитеатр. Украсит новую территорию фонтан, символизирующий слияние рек Обь и Иртыш. Как пояснил Глава города одна из задач, необходимо чтобы территорию микрорайона «Западный» можно было эффективно использовать круглогодично, поэтому часть зон предполагает сезонную трансформацию.
На этой же площади планируется строительство крупного торгового центра. В нем будет организован транспортно-пересадочный узел, автовокзал — это обеспечит логистическую доступность не только горожанам, но и гостям из других территорий. Планируется, что новый микрорайон города раскинется на площади 13,3 га.
Глава югорской столицы подчеркнул, что реализация этой инициативы позволит существенно преобразить облик муниципалитета, задать вектор нового градостроительного качества, представить Ханты-Мансийск, как столичный город. При этом главная цель — создание еще более комфортных условий для жителей и гостей окружного центра.
Наталья Комарова и члены комиссии выразили поддержку инициативы и одобрили ее участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды для участия в категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек включительно».
Глава региона обратила внимание присутствующих на то, что участие муниципалитетов в подобных конкурсах — это дополнительная возможность привлечения бюджетных инвестиций в регион.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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