Слуцкий усомнился в конструктивности работы подкомитета Бюро ПАСЕ 

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Слуцкий сообщил об участии России в заседании подкомиссии бюро ПАСЕ

Захарова: интересно, как США прокомментируют представленные обломки ракет

В Пентагоне попросили Конгресс об исключениях из антироссийских санкций