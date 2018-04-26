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Слуцкий усомнился в конструктивности работы подкомитета Бюро ПАСЕ
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Слуцкий усомнился в конструктивности работы подкомитета Бюро ПАСЕ 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Подкомитет Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы по гармонизации органов СЕ и ПАСЕ, который в числе прочего рассматривает российские предложения об изменении регламента организации, продолжит работу и после ухода нынешнего главы Ассамблеи Микеле Николетти, однако конструктивность этой работы окажется под вопросом, считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Слуцкий представляет Россию на третьем заседании подкомитета, которое прошло в четверг в рамках весенней сессии ПАСЕ. Создатель и глава подкомитета Николетти в марте проиграл парламентские выборы в Италии и принял решение покинуть пост главы ПАСЕ перед началом июньской части сессии.
"Сложно сказать, в Загребе 1 июня и следующее заседание в ходе июньской сессии состоятся, он (Николетти) пока еще глава спецкомитета и член Ассамблеи… Комитет продолжит работу, другое дело, насколько конструктивной будет эта работа", — сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о том, каково, по его мнению, будущее комитета.
Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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