Почти 660 тысяч рублей затратят на обработку кладбищ от клещей в Нижнем Новгороде

Муниципальные кладбища в Нижнем Новгороде обработают от клещей. Об сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, акарицидную обработку планируется произвести на всех муниципальных кладбищах города общей площадью в 286 га. В частности, очистят от клещей территории «Нижегородского», «Нагорного» и «Нопокровского» кладбищ. Акарицидной обработке подвергнется территория «Ново-Сормовского» и «Новое Стригинского», а также кладбища «Красная Этна».

Согласно документам госзакупки, заказчиком услуг является муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода». Подрядчика для проведения работы выбирали путем проведения электронного аукциона. Победителем торгов стала организация ООО «Профдезинфекция», запросившая за свои услуги 196, 6 тысяч рублей при начальной цене 657,6 тысяч рублей.

Акарицидная обработка городских муниципальных кладбищ будет выполнена подрядчиком в течение 35 дней со дня подписания контракта.