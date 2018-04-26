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Новые детсады помогут молодым семьям в Керчи
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Новые детсады помогут молодым семьям в Керчи 

Национальная Служба Новостей 22 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
К 2019 году в Керчи планируют построить четыре новых дошкольных учреждения. Как рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин, это поможет очередникам, которые ожидают мест в детских садиках.
Сейчас очередь в детсады Керчи в группы от 3 до 7 лет составляет порядка 600 человек, а с 0 до 7 лет — порядка 3 тысяч человек
По словам Бороздина, очередь растет за счет трудовой миграции. «Мест, безусловно, не хватает и только от нас зависит строительство новой инфраструктуры», — подчеркнул глава администрации города.
В 2018-2019 годах в рамках федеральной целевой программы будут построены три новых дошкольных учреждения в районе Вокзального шоссе, на улице Клинковского и в центре города. Также в 2019 году планируется ввод в эксплуатацию детский сад в районе Марат 2.
Ранее Бороздин сообщил, что к 2020 году свой ФОК будет в каждом микрорайоне Керчи.
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