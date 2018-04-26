С. Собянин объявил благодарность архиепископу Армянской апостольской церкви

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об объявлении благодарности архиепископу Армянской апостольской церкви Езрасу. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«За большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе объявить благодарность архиепископу Езрасу (Нерсисяну Мкртичу Григорьевичу), главе централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской епархии святой Армянской апостольской православной церкви », — отмечается в распоряжении.

М. Нерсисян в сентябре 2001 г. был рукоположен в епископы. В сентябре 2013 г. возведен в сан архиепископа.