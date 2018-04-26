Ещё
ПАСЕ пресыщена российским досье, считает Слуцкий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПАСЕ пресыщена российским досье, считает Слуцкий 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
СТРАСБУРГ, 26 апр-РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Заседание подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг в Страсбурге показало, что ПАСЕ пресыщена российским досье, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Прошедшее заседание специальной комиссии ad hoc под председательством уходящего лидера ПАСЕ Микеле Николетти, которому осталось быть таковым до июньской сессии, показало, что Ассамблея пресыщена российским досье", — сказал Слуцкий, комментируя итоги заседания подкомитета Бюро по гармонизации органов Совета Европы и Ассамблеи.
"Нападки на нас носили весьма разрозненный характер", — отметил глава международного комитета Госдумы.
Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.
В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
РИА Новости: последние новости
Слуцкий сообщил об участии России в заседании подкомиссии бюро ПАСЕ Захарова: интересно, как США прокомментируют представленные обломки ракет В Пентагоне попросили Конгресс об исключениях из антироссийских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол181
Собчак смогла договориться с Киевом258
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…454
Макаревич снова оскорбил россиян1060
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение