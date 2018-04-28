Сотрудникам авиакомпании «Скол» начали выплачивать зарплату

ЕКАТЕРИНБУРГ , 28 апреля. / ТАСС /. Сотрудникам авиакомпании «Скол» начали выплачивать зарплату. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ

"По состоянию на 28 апреля 2018 года частично задолженность по заработной плате погашена. В ближайшее время задолженность перед работниками авиакомпании будет погашена полностью", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас следователи Управления проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ТАСС сообщал, что авиакомпания «Скол» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задолжала сотрудникам более 8 млн рублей зарплаты. По данным инспекции, долг образовался за два месяца перед 183 работниками предприятия. По требованию ведомства долг должен быть погашен до 14 мая. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ по данному факту организовала проверку.