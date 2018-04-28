Ещё
Сотрудникам авиакомпании «Скол» начали выплачивать зарплату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудникам авиакомпании «Скол» начали выплачивать зарплату 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудникам авиакомпании «Скол» начали выплачивать зарплату. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ.
"По состоянию на 28 апреля 2018 года частично задолженность по заработной плате погашена. В ближайшее время задолженность перед работниками авиакомпании будет погашена полностью", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас следователи Управления проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее ТАСС сообщал, что авиакомпания «Скол» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задолжала сотрудникам более 8 млн рублей зарплаты. По данным инспекции, долг образовался за два месяца перед 183 работниками предприятия. По требованию ведомства долг должен быть погашен до 14 мая. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ по данному факту организовала проверку.
"Скол" — вертолетная авиакомпания, главный офис расположен в Сургуте. Компания осуществляет вертолетные перевозки на территории Восточной и Западной Сибири, выполняет рейсы за рубежом. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок. Основные аэропорты базирования — Черемшанка (Красноярск) и Полигон Скол (Сургут).
ТАСС: последние новости
Энергоблок плавучей АЭС для Чукотки отправляется в Мурманск для зарядки топливом Сибирские ученые решили проблему доставки комбикормов в Арктику Захарова: США сами признали, что покупают солидарность в международных организациях
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»27
Трамп и Меркель «проехались» по России273
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост828
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО138
Россию назвали страной второго сорта496
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение