СК проверяет информацию о задолженности по зарплате авиакомпании «Скол» в ХМАО 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет информацию о задолженности по зарплате авиакомпания «Скол» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на сумму более 8 млн рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что окружная государственная инспекция труда выявила задолженность по заработной плате перед работниками авиакомпании «Скол». Долг образовался за два месяца перед 183 работниками предприятия. По требованию ведомства долг должен быть погашен до 14 мая. В отношении юридического лица и и.о. гендиректора возбуждены административные дела, компания оштрафована на 40 тыс. рублей, должностное лицо — на 10 тыс. рублей.
"На основании публикаций в СМИ организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего", — сказали в пресс-службе.
"Скол" — вертолетная авиакомпания, главный офис расположен в Сургуте. Компания осуществляет вертолетные перевозки на территории Восточной и Западной Сибири, выполняет рейсы за рубежом. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок. Основные аэропорты базирования — Черемшанка (Красноярск) и Полигон Скол (Сургут).