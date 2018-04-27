СК проверяет информацию о задолженности по зарплате авиакомпании «Скол» в ХМАО

Ранее сообщалось, что окружная государственная инспекция труда выявила задолженность по заработной плате перед работниками авиакомпании «Скол». Долг образовался за два месяца перед 183 работниками предприятия. По требованию ведомства долг должен быть погашен до 14 мая. В отношении юридического лица и и.о. гендиректора возбуждены административные дела, компания оштрафована на 40 тыс. рублей, должностное лицо — на 10 тыс. рублей.

"На основании публикаций в СМИ организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего", — сказали в пресс-службе.