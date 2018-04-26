Депутатский мандат вместо президента ФК «Ростов» получит советник губернатора

Новый кандидат в депутаты, Вячеслав Василенко , начал свою политическую карьеру еще в СССР, всю свою жизнь он работал в Ростовской области , сначала в Обливском районе, а после в Ростове. С 2011г. Вячеслав Василенко занимал должность министра сельского хозяйства Ростовской области. В 2014г. был назначен заместителем губернатора региона и курировал вопросы развития агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, природных ресурсов и экологии. Два года назад Василенко покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Но уже в июле 2017 года Василий Голубев подписал приказ о назначении его своим советником.

Сейчас кандидатуру нового кандидата направили в Генсовет «Единой России», однако депутатом нынешнего созыва он пробудет недолго. В сентябре нынешнего года запланированы выборы в Законодательное собрание региона.