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Депутатский мандат вместо президента ФК «Ростов» получит советник губернатора
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Депутатский мандат вместо президента ФК «Ростов» получит советник губернатора 

Деловое сообщество 26 минут назад
Напомним, Арташес Арутюнянц сложил депутатские полномочия — он являлся депутатом ЗС РО пятого созыва, был избран в составе списка от «Единой России».
Новый кандидат в депутаты, Вячеслав Василенко, начал свою политическую карьеру еще в СССР, всю свою жизнь он работал в Ростовской области, сначала в Обливском районе, а после в Ростове. С 2011г. Вячеслав Василенко занимал должность министра сельского хозяйства Ростовской области. В 2014г. был назначен заместителем губернатора региона и курировал вопросы развития агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, природных ресурсов и экологии. Два года назад Василенко покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Но уже в июле 2017 года Василий Голубев подписал приказ о назначении его своим советником.
Сейчас кандидатуру нового кандидата направили в Генсовет «Единой России», однако депутатом нынешнего созыва он пробудет недолго. В сентябре нынешнего года запланированы выборы в Законодательное собрание региона.
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