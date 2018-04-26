Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи

Максим Ликсутов. Неисправный светофор в 5-м проезде Марьиной Рощи отремонтирован дорожными службами. Работы прошли по обращению местного жителя, разместившего жалобу на портал «Наш город». Об устранении проблемы отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Результаты проверки выявили наличие короткого замыкания сигнального кабеля. В данный момент неисправности в работе светофорного объекта устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (то)