Ещё
Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожные службы устранили замыкание кабеля в светофоре в 5-м проезде Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 27 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Неисправный светофор в 5-м проезде Марьиной Рощи отремонтирован дорожными службами. Работы прошли по обращению местного жителя, разместившего жалобу на портал «Наш город». Об устранении проблемы отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Результаты проверки выявили наличие короткого замыкания сигнального кабеля. В данный момент неисправности в работе светофорного объекта устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (то)
Управа района Марьина роща: последние новости
Научно-практическая конференция «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность» состоялась в МИИТ С начала года в Марьиной Роще заключено 14 договоров о реструктуризации долга за ЖКУ Светофор на Рижской площади восстановлен дорожными службами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол181
Собчак смогла договориться с Киевом258
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…454
Макаревич снова оскорбил россиян1060
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение