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От ударов коалиции в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 883 мирных жителя
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От ударов коалиции в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 883 мирных жителя 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. В результате ударов коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 883 мирных жителя, говорится в отчете коалиции.
"К настоящему моменту, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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