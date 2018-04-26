От ударов коалиции в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 883 мирных жителя

Сирии и ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости . В результате ударов коалиции во главе с США Ираке с 2014 года погибли 883 мирных жителя, говорится в отчете коалиции. "К настоящему моменту, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>